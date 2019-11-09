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Российская фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Китае, Туктамышева – третья

Спорт

 

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при, проодящий в китайском городе Чунцин с 8 по 10 ноября, и вышла в финал серии. Другая россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей. 

Щербакова набрала 226,04 балла, Туктамышева – 209,1. Второе место заняла фигуристка из Японии Сатоко Мияхара (211,18). В этапе Гран-при участвовала также россиянка Софья Самодурова, она стала пятой (185,29 балла). 

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а третьими – фигуристы из Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен. 

Теги:
россияне, фигурное катание, em

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