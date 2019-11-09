Российская фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Китае, Туктамышева – третья
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при, проодящий в китайском городе Чунцин с 8 по 10 ноября, и вышла в финал серии. Другая россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей.
Anna Shcherbakova wins the Ladies event with two Quad Lutzes 🥇— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 9, 2019
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Щербакова набрала 226,04 балла, Туктамышева – 209,1. Второе место заняла фигуристка из Японии Сатоко Мияхара (211,18). В этапе Гран-при участвовала также россиянка Софья Самодурова, она стала пятой (185,29 балла).
Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а третьими – фигуристы из Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен.