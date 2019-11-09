Суд оштрафовал заключенного алтайской колонии за демонстрацию татуировки со свастикой

Ленинский суд Барнаула оштрафовал на тысячу рублей заключенного лечебно-исправительной колонии № 1 Алтайского края по фамилии Солодовников за то, что он «публично демонстрировал» татуировку со нацистской символикой во время занятий спортом. На решение в картотеке суда обратило внимание «МБХ медиа».

Суд вынес решение 9 октября, Солодовникова признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики).

В качестве свидетелей по делу выступили в том числе двое заключенных колонии. Согласно их объяснениям, во время занятия спортом на территории жилого сектора отряда они наблюдали на правом плече Солодовникова татуировку.

Сам заключенный признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что наколол татуировку в 2003 году, «так как в то время интересовался националистическими течениями».