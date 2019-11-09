С сайта РВИО удалили имя подозреваемого в убийстве преподавателя СПбГу. Но оно осталось в кэше Google

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве женщины в Петербурге, не является членом Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом заявила «Газете.ру» советница председателя организации Ирина Казначеева.

«Я имя Соколова слышу впервые. Когда написали об этом, я не поняла, как его привязали к РВИО. Мы хотим разобраться, что это такое. Сейчас пытаемся связаться с председателем научного совета Владимиром Чуровым. Мы всю информацию, так же, как и вы, узнаем из СМИ», — сообщила она.

В настоящее время на сайте организации нет сведений о том, что Соколов — член научного совета РВИО, но эти данные остались в кэше Google.

Напомним, СК по Петербургу возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК) после того, как из воды рядом с набережной реки Мойки достали Олега Соколова. У него в рюкзаке нашли пакет с двумя женскими руками и пистолет. СМИ рассказывали, что в его квартире были обнаружены женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Погибшей оказалась выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко.

По данным СМИ, убийство произошло 7 ноября. Соколов планировал совершить самоубийство после того, как избавится от тела убитой. Он хотел это сделать в Петропавловской крепости на глазах у туристов, надев мундир Наполеона.