В Польше по запросу России задержали помощника украинского омбудсмена по делу об участии в чеченской войне

В Польше на пограничном пункте Дорогуск задержали активиста, сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Об этом сообщила в фейсбуке украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Мазура задержали по запросу России. По словам Денисовой, 11 ноября в городе Холм будет решаться вопрос о заключении Мазура под стражу для возможной экстрадиции в Россию.

С задержанным встретился украинский консул, сообщает УНИАН. Он провел Мазуру консультацию, обсудил с ним вопросы адвокатской защиты. «Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины», — сказал начальник управления консульского обеспечения МИД страны Василий Кирилич.

Мазура подозревают в участии в войне в Чечне в 1994-1996 годах, рассказывает проект «Грати». Утверждается, что он принимал участие в боевых действиях вместе с Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, которых в 2014 году задержали в России. Впоследствии Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно. Клых и Карпюк вину не признали. В сентябре они вернулись на родину в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.