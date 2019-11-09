В офис пермского «Мемориала» пришли журналисты РЕН ТВ, которые хотели снять сюжет о педофилии

В офис пермского «Мемориала» пришли журналисты РЕН ТВ, чтобы снять сюжет. Об этом рассказал глава организации Роберт Латыпов, видео опубликовала в фейсбуке депутат пермской городской думы Надежда Агишева.

Латыпов сообщил, что зашел сегодня в офис организации, чтобы забрать некоторые документы. Сразу после этого в здание забежали двое мужчин с камерами и микрофоном.

«Они начали снимать и требовать прокомментировать обвинение в педофилии. Я понял, что это провокация очевидная, поэтому сделал все возможное, чтобы не давать никаких комментариев», — сообщил Латыпов «Дождю». Он отметил, что ему «удалось их выпроводить за дверь, хотя они очень сильно сопротивлялись».

После этого в «Мемориале» вызвали полицию. Латыпов написал заявление, с журналистов взяли объяснительные. По словам главы пермского «Мемориала», один из сотрудников РЕН ТВ сказал, что они приехали из Москвы и снимают сюжет, который должны показать 10 ноября на телеканале. Латыпов считает, что против организации готовится провокация и что журналисты работают «в прямой связи с силовиками».

В конце октября в пермском «Мемориале» прошли обыски по делу о незаконной вырубке деревьев (ст. 260 УК). Его возбудили после экспедиции организации в Кудымкарский район края. Волонтеры ездили в поселок Галяшор, чтобы убраться на кладбище, где похоронены жертвы политических репрессий в СССР.

До этого Минприроды оштрафовало пермский «Мемориал» на 200 тысяч рублей, а Латыпова — на 50 тысяч рублей. В министерстве посчитали, что участники общества в ходе экспедиции самовольно заняли лесные участки (ст. 7.9 КоАП).