Путин предложил создать этические нормы для взаимодействия людей с искусственным интеллектом

Президент России Владимир Путин предложил создать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает РБК.

По словам Путина, искусственный интеллект становится новым фактором общественного развития. В мире обсуждают в том числе социальные аскеты и последствия его использования.

«Нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена», — сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

Во время мероприятия вице-премьер Максим Акимов уточнил, что законодательное регулирование в сфере искусственного интеллекта не должно быть слишком жестким. Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что всю текущую человеческую деятельность нельзя передать искусственному интеллекту, потому что «машина пока глупая».

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В октябре Путин подписал указ о стратегиях развития ИИ до 2030 года. В документе говорилось в том числе о разработке этики в области взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Весной международная консалтинговая компания Boston Consulting Group провела исследование, согласно которому треть россиян боятся потерять работу из-за ИИ. При этом министр экономического развития Максим Орешкин утверждал, что развитие искусственного интеллекта, наоборот, увеличит число рабочих мест.