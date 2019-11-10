Во время поисков останков убитой выпускницы СПбГУ нашли скелет другого человека

В реке Мойке водолазы накануне нашли останки неизвестного человека во время поисков выпускницы СПбГУ, в убийстве которой подозревается преподаватель вуза Олег Соколов. Об этом сообщили ТАСС в «Поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга».

«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — сказала собеседница агентства. Сегодня поиски продолжатся.

В реке нашли скелет неизвестного человека, рассказал источник ТАСС в следственных органах. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела, но не в отношении Соколова, а по факту обнаружения останков.

Накануне преподавателя СПбГУ достали из воды рядом с набережной реки Мойки. У него в рюкзаке обнаружили пакет с двумя женскими руками и пистолет. Петербургский СК возбудил дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК), а дома у Соколова во время обыска нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу. Убитой оказалась выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой преподаватель вуза был в отношениях.

По данным СМИ, убийство произошло 7 ноября. Соколов планировал совершить самоубийство после того, как избавится от тела убитой. Он хотел это сделать в Петропавловской крепости на глазах у туристов, надев мундир Наполеона. Адвокат Александр Почуев рассказывал, что его подзащитный написал явку с повинной, ему назначили психиатрическую экспертизу.

После произошедшего Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе исключил из состава научного совета Соколова. Он также выразил соболезнования семье погибшей.