Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех животных

Ученые выпустили последнюю партию белух, остававшихся в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Об этом сообщили «Новой газете» в организации «Гринпис».

Фото: «Гринпис»

«31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных», — сказали Интерфаксу в филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В «Гринписе» отметили, что наблюдение за выпуском животных затруднял ветер. Из-за него суда разворачивались и не всегда можно было быстро подойти к кораблям с нужного борта.

«Сами мы к сожалению не смогли зафиксировать и пронаблюдать выпуск до конца. В связи с этим мы можем предложить всем сомневающимся в том, что все 50 белух были выпущены на свободу с Зодиака и Кагановского направлять официальные запросы в погранслужбу с просьбой предоставить эти материалы», — сказал представитель организации Оганес Таргулян.

Выпуск животных начали 5 ноября. Первую группу животных (19 белух) выпустили 8 ноября. ВО ВНИРО заявили, что операция прошла успешно.

Более 100 косаток и белух были незаконно выловлены в Охотском море для поставки в Китай в прошлом году. Контракты на вывоз китообразных, как отмечали СМИ, получили компании-отловщики, которых в совокупности оштрафовали более чем на 150 млн рублей.

Освобождать животных начали в июне, операция по освобождению животных несколько раз переносились. К концу августа на свободу отпустили всех косаток.