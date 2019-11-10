Гордума Пскова отказалась оформлять активиста как помощника муниципального депутата из-за участия в протестах

Комиссия гордумы Пскова отказалась оформлять активиста псковского «Яблока» Николая Кузьмина как штатного помощника мундепа Дмитрия Пермякова из-за того, что он участвовал в акциях против пенсионной реформы и выcтупал на митинге против строительства химзавода «Титан-полимер» рядом cо Псковом. Об этом Пермяков рассказал «МБХ медиа».

Мундеп около месяца назад подал документы на регистрацию Кузьмина как помощника. На днях он получил протокол заседания комиссии, которая рассматривает вопросы, связанные с помощниками депутатов, и решила не заключать договор с Кузьминым. В нее входили четыре представителя «Единой России» и три сотрудника аппарата городской думы.

Комиссия посчитала нарушениями участие Кузьмина в акции против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года. На ней активист приковал себя наручниками к столбу. После акции Кузьмина арестовали на трое суток за неповиновение полиции. Нарушением посчитали то, что активист не смог отстегнуть себя от столба.

Кузьмин также выступал на митинге против строительства химзавода «Титан-Полимер» в марте этого года и раскритиковал политику региональных властей. Еще одним нарушением комиссия сочла то, что Кузьмин был организатором акции «Он нам не Димон» в марте 2017 года.

Пермяков заявил, что «решение комиссии ничего общего не имеет с законом и справедливостью». Мундеп планирует обжаловать его в суде.