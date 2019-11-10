В Боливии протестующие захватили редакции двух государственных СМИ

В Боливии сторонники оппозиции ворвались в здание редакций государственной радиостанции Red Patria Nueva (RPN) и национального телеканала Bolivia TV (BTV). Об этом сообщил в твиттере президент страны Эво Моралес.

По его словам, сторонники оппозиции угрозами и запугиванием заставили журналистов прекратить свою работу. «Они говорят, что защищают демократию, но действуют как диктатура», — заявил Моралес.

Директор Patria Nueva Иван Мальдонадо рассказал РИА Новости, что протестующие в течение двух часов удерживали журналистов. Они угрожали уничтожить оборудование, если сотрудники СМИ не прекратят работу.

Протесты в Боливии начались 20 октября после объявления результатов президентских выборов. Моралес набрал 47,7% голосов, а его основной конкурент и бывший глава страны Карлос Меса —36,5%. Меса не признал победу Моралеса в первом туре, потому что ему нужно было набрать 50% голосов, либо 40%, но с отрывом в 10%. Евросоюз потребовал от властей Боливии провести второй тур президентских выборов.

После начала массовых протестов Моралес ввел режим чрезвычайного положения. Накануне он заявил о попытке госпереворота в стране.