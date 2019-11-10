В пригороде Сиднея нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве австралийского бизнесмена

Австралийская полиция обнаружила мертвым 49-летнего россиянина Владимира Кондакова, которого разыскивали по подозрению в убийстве бизнесмена Альберта Метледжа в Сиднее. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных правоохранителей.

Тело мужчины нашли у мыса Тарен в парке Тарен-Пойна в пригороде Сиднея. Официально оно пока не опознано.

По версии полиции, Кондаков 6 ноября напал на Метледжа и его сына Энтони на строительной площадке. Последний был тяжело ранен в результате нападения, его доставили в больницу. По данным правоохранителей, Кондаков работал на Метледжей. В его поисках были задействованы вертолеты и отряды с собаками.