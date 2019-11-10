В Калининградской области прекратили дело против врача за выплату по программе «Земский доктор»

В Калининградской области прекратили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) против терапевта Марины Черемисиной, которое возбудили из-за выплаты ей 1 млн рублей по федеральной программе «Земский доктор». Об этом рассказал «Медиазоне» адвокат Владимир Середин.

В уведомлении о прекращении дела сказано, что его закрыли из-за отсутствия состава преступления. За Черемсиной признали право на реабилитацию.

Следствие считало, что в 2013 году терапевт после переезда из Омска в Калининградскую область работала в районной, а не в сельской больнице, и поэтому выплата по федеральной программе была незаконной. При этом в районную больницу Черемсину направил бывший главврач Наиль Халиуллин. На полученные деньги терапевт купила квартиру, в которой жила с тремя детьми.

Черемсина жаловалась на уголовное преследование президенту России Владимиру Путину. После этого прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин, как передавал «Клопс», назвал уголовное преследование врача ошибкой.

Программа «Земский доктор» действует в ряде российских регионов с 2012 года. По ней выделяется 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.