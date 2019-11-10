Писатели выступили в поддержку преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова

Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» написали совместное заявление в поддержку филолога, преподавателя НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова, которому ранее комиссия по этике вуза рекомендовала извиниться за пост в фейсбуке о русском языке. Заявление опубликовано на сайте «Свободного слова».

Его подписали несколько сотен писателей, поэтов, переводчиков и журналистов. «Какими станут 20-е годы нынешнего века, зависит от нас, в том числе и от нашей готовности отстаивать право ученого на свободное высказывание. И если флагманы отечественного образования и науки – главные вузы страны – будут отказывать в предоставлении этого права своим преподавателям, равно как и студентам, — наш завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего», — говорится в заявлении.

Решение комиссия по этике ВШЭ вынесла 8 ноября. Она анализировала не только пост Гусейнова, удаленный администрацией фейсбука, но и его комментарии по поводу высказывания. «Язык низведен до уровня клоаки. Это люди злоупотребляют языком. В том числе журналисты. В том числе политики. В том числе люди, которые отвечают за правопорядок. Это, действительно, такая социальная проблема огромная», — говорил он «Общественной службе новостей».

Сам Гусейнов отметил, что уже дал все объяснения руководству ВШЭ по поводу высказывания. «Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть? <...> Я все объяснения по поводу этого поста дал. И писал я как частное лицо», — сообщил он.