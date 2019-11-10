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В Краснодарском крае более 50 школьников госпитализировали с отравлением

Общество

 

В городе Кропоткине Краснодарского края произошло массовое отравление детей, 51 ребенок госпитализирован. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава. 

Состояние детей оценивают как удовлетворительное и средней тяжести. Их начали госпитализировать накануне с кишечными явлениями. Возраст попавших в больницу — от семи до 15 лет, уточняет ТАСС. 

Следственный комитет по региону возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Краевая прокуратура проводит проверку из-за госпитализации учащихся,  управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс мероприятий для установления причин произошедшего. 

Теги:
отравление, дети, краснодарский край, em

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