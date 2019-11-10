В Краснодарском крае более 50 школьников госпитализировали с отравлением

В городе Кропоткине Краснодарского края произошло массовое отравление детей, 51 ребенок госпитализирован. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Состояние детей оценивают как удовлетворительное и средней тяжести. Их начали госпитализировать накануне с кишечными явлениями. Возраст попавших в больницу — от семи до 15 лет, уточняет ТАСС.

Следственный комитет по региону возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Краевая прокуратура проводит проверку из-за госпитализации учащихся, управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс мероприятий для установления причин произошедшего.