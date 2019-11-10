«Спартак» решил отказаться от участия в турнире в США из-за проблем с выдачей виз членам команды

Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в США из-за того, что игрокам не выдают визы. Об этом сообщил ТАСС владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — сказал он.

В МИД России РБК сообщили, что «США развязали настоящую визовую войну против россиян». «Визы — еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции» — заявило министерство.

Florida Cup пройдет с 15 по 18 января следующего года. Планировалось, что, помимо «Спартака», в нем будут участвовать бразильские команды «Коринтианс», «Палмейрас» и колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».

В сентябре США отказали в выдаче виз десяти членам российской делегации, которые должны были участвовать в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российский МИД посчитал отказ в визах «возмутительным примером» неуважения и «невыполнения своих обязательств» в качестве принимающей страны.