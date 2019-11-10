СМИ: убитая выпускница СПбГУ умерла от огнестрельного ранения

Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают преподавателя вуза Олега Соколова, умерла от огнестрельного ранения. Об этом сообщают РИА Новости, ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники.

Собеседник Интерфакса утверждает, что Ещенко была убита около 02:00 8 ноября. Перед этим между ней и Соколовым произошла ссора. По данным источников РИА Новости и ТАСС, Ещенко погибла 7 ноября.

Собеседник Интерфакса уточняет, что Соколов решил расчленить тело, чтобы избавиться от трупа. 47news пишет, что при обыске в квартире Соколова нашли веревку, ножовку, ножи, топор, травматический пистолет «Байкал», обрез охотничьего карабина и 488 патронов к нему калибра 5,6 миллиметра.

Накануне преподавателя СПбГУ достали из воды рядом с набережной реки Мойки, у него в рюкзаке нашли пакет с двумя женскими руками и пистолет. Петербургский СК возбудил дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). СМИ сообщали, что дома у Соколова во время обыска нашли труп.

47news рассказывало, что Соколов планировал совершить самоубийство в Петропавловской крепости на глазах у туристов, надев мундир Наполеона. Адвокат Александр Почуев говорил, что его подзащитный написал явку с повинной, ему назначили психиатрическую экспертизу.

10 ноября в Петербург приехала мать убитой подполковник МВД Галина Ещенко, рассказывал портал «78.ру». Соколова, по словам Почуева, днем того же дня повезли из больницы на допрос. Он находится в удовлетворительном состоянии, меру пресечения ему изберут 11 ноября.