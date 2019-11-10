В Москве у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

В Москве у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия», сообщает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В акции приняли участие, сменяя друг друга, матери Анны Павликовой и Марии Дубовик (обвиняемых по делу «Нового величия») Юлия и Наталья, Леонид Соловьев, адвокат одного из фигурантов «московского дела» Егора Жукова, муниципальный депутат района Филевский парк Денис Прокуронов, журналист «Новой газеты» Илья Азар, фигурант московского дела Дэнни Кулинич и другие.

Юлия Павликова. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Инициировали одиночные пикеты активистки Татьяна Колобакина и Алина Данилина. Колобакина рассказала «Новой», что вышла к зданию ФСБ как близкая подруга одного из фигурантов дела Руслана Костыленкова (он и еще трое человек продолжают сидеть в СИЗО), чтобы им спустя полтора года «наконец изменили меру пресечения».

«У всех фигурантов одинаковый состав обвинения, но в СИЗО остаются четыре парня, и никто не объясняет, почему они продолжают сидеть. Они недавно даже вскрыли себе вены из-за того, что устали от необоснованности своего содержания в СИЗО», — сказала Колобакина. У нее нет уверенности, что из-за одиночного пикета их отпустят, «но они чувствуют себя брошенными», поэтому считает нужным «продолжать говорить о них».

На пикет пришли также провокаторы из движения SERB Григорий Тарасевич и Игорь Брумель. Они пытались помешать проведению одиночного пикета и заставить полицию задержать его участников.

Брумель жаловался наблюдавшим за пикетом полицейским, что у тех на глазах происходит массовое мероприятие. «Да там один человек стоит с плакатом», — парировал полицейский, но Брумель настаивал: «А вы по головам считайте, сколько их там». Полицейский, однако, отказался принимать меры к участникам мероприятия и принял у автора телеграм-канала «Автозак-Live» Максима Кондратьева заявление с жалобой на Брумеля и Тарасевича за попытку сорвать одиночный пикет.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Аналогичная акция сегодня прошла в Нижнем Новгороде.

Следствие считает обвиняемых по делу «Нового величия» участниками и создателями экстремистского сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК), готовившегося к захвату власти. Суд начался в мае, никто из подсудимых вину не признал.