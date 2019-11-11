Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил об уходе в отставку, пишет El Deber.

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia. Ver nota. https://t.co/joVMcIIzLM pic.twitter.com/zPGNvOqpdb — EL DEBER (@diarioeldeber) November 10, 2019

Он это сделал после требования командующего армией Уильямса Калимана. Помимо президента, со своих постов ушли несколько министров.

Самолет Моралеса запрашивал у Аргентины разрешение на полет через территорию страны, но ему отказали. После этого воздушное судно приземлилось в боливийском городе Чиморе.

Моралес заявил о том, что полицейские пытались его арестовать. «Полицейский публично объявил, что ему дан незаконной ордер на мой арест. Точно так же преступные группы напали на мой дом» — сообщил он в твиттере. При этом командующий полицией Юрий Кальдерон в разговоре с Unitel отрицал наличие ордера на его арест.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес и президент Венесуэлы Николас Мадуро осудили смену власти в Боливии. Глава венесуэльской дипмиссии Крисбейли Гонсалес заявила ABI, что протестующие захватили здание посольства в Ла-Паса.

Накануне Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в стране, рассказывало Reuters. Он решил это сделать после протестов, начавшихся в стране из-за его победы на выборах.

Протесты в Боливии начались 20 октября. Моралес набрал на выборах 47,7% голосов, а его основной конкурент и бывший глава страны Карлос Меса — 36,5%. Меса не признал победу Моралеса в первом туре, потому что ему нужно было набрать 50% голосов, либо 40%, но с отрывом в 10%.

Моралес заявлял о попытке госпереворота в стране. В связи с протестами он ввел чрезвычайное положение. Во время акций сторонники оппозиции ворвались в здание редакций двух государственных СМИ и заставили журналистов прекратить работу.