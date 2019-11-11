Прокуратура Польши решила не арестовывать задержанного по запросу России помощника украинского омбудсмена
Польская прокуратура решила не арестовывать сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Об этом сообщила в фейсбуке украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Прокуратура сначала подавала ходатайство об аресте, но потом отозвала его, уточняет ТАСС. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции Мазур будет жить в генеральном консульстве.
Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск 9 ноября. Он один из фигурантов дела об участии в Первой чеченской войне. Мазура подозревают в том, что он принимал участие в боевых действиях вместе с Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. Их Верховный суд Чечни приговорил к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно, Клых и Карпюк вину не признали. В сентябре они вернулись на родину в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.