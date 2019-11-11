МВД прекратило дело об обороте сильнодействующих веществ против уральского врача Олега Баскакова

Полиция города Новая Ляля Свердловской области прекратила уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, которого обвиняли в незаконном распространении наркотиков и сильнодействующих веществ. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат медика Георгий Краснов.

«Дело прекращено за отсутствием состава преступления», — сказал адвокат.

В постановлении о прекращении уголовного дела следователь Гаев указал: «Из собранных доказательств установлено, что Баскаков как врач акушер-гинеколог реально имел право назначить указанные препараты <...>. При передаче препаратов он действовал в рамках своей должностной инструкции и в интересах оказания медицинской помощи».

При этом, по мнению следователя, Новолялинская больница все же может провести в отношении Баскакова внутреннюю проверку, и назначить ему дисциплинарное взыскание.

Сам Баскаков в разговоре с корреспондентом «Новой» заявил, что до конца года намерен отработать в больнице Новой Ляли, но в дальнейшем рассматривает возможность уехать из города.

Уголовное дело против Олега Баскакова было возбуждено в марте этого года. Его обвинили в том, что он, назначив тяжелобольной пациентке сильнодействующие лекарства «Трамадол» и «Сибазон», выдал их из своих личных запасов, а не из больничного сейфа. Врачу грозило до восьми лет лишения свободы. Сам Баскаков пояснял, что не успевал получить все согласования на выдачу лекарств до ухода старшей медсестры, у которой хранится ключ от больничного сейфа.