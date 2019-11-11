Минфин предложил отменить две уголовные статьи о валютных нарушениях

Минфин подготовил поправки в Уголовный кодекс, отменяющие две статьи о валютных нарушениях – невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 УК соответственно). Об этому пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Подлинность основных тезисов законопроекта подтвердили источники издания, о том, что он действительно подготовлен, сказал и замминистра финансов Алексей Моисеев. По мнению авторов законопроекта, нарушения этих двух статей уголовного кодекса – способ совершения других преступлений. Они предложили дополнить статьи о отмывании денег (ст. 174 и ст. 174.1 УК) квалифицирующим признаком – переводами нерезидентам по подложным документам.

Согласно законопроекту, максимальное лишение свободы за такие преступления будет пять лет, а не десять, как это сейчас предусматривает ст. 193.1 УК. Ответственность за невозврат валютной выручки авторы документа предлагают отменить.

Против отмены ст. 193 и 193.1 УК выступают Центробанк и ряд ведомств. Законопроект об отмене уголовной ответственности за валютные нарушения подготовил и Минюст, но конкретных решений по поводу ослабления ответственности за нарушения валютного контроля сейчас нет, отметил Моисеев.

При принятии законопроекта все дела по ст. 193 и ст.193.1 УК будут прекращены, сказал «Ведомостям» управляющий партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. По его словам, риск намеренного использования силовиками этих статей небольшой, но для предпринимателей велика вероятность оказаться под следствием, уточнила руководитель Центра ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Первым по ст. 193.1 УК был осужден в 2014 году житель Ставрополья, рассказывают «Ведомости». Он, по данным следствия, за месяц вывел за границу около 6 млн рублей в валюте.

Эта статья фигурирует в том числе в деле совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, подававшего декларацию в рамках амнистии капитала. Предприятие строило одноименный порт в Ленинградской области.

В 2017 году ФСБ изъяла декларацию Израйлита, чтобы приобщить в качестве доказательства по делу. Это решение сначала посчитали законным, но позже его отменил Верховный суд. Он запретил возбуждать уголовные дела на основании добровольно поданных деклараций об амнистии капитала.