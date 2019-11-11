На Украине застрелили адвоката подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Адвокат Святослав Пархоменко — защитник подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося — накануне погиб в Житомирской области Украины во время охоты. Об этом сообщила местная полиция и рассказал в фейсбуке адвокат Владислав Добош.

Во время охоты произошел конфликт между егерями и охотниками. Пархоменко был убит, 52-летнего жителя Киевской области госпитализировали с огнестрельным ранением. Других участников конфликта доставили в полицию для установления обстоятельств произошедшего. Предварительно инцидент квалифицировали по статьям о покушении на преступление (ст. 15 УК Украины), умышленном убийстве (ст. 115) и незаконном обращении с оружием (ст. 263).

В октябре СМИ сообщили об убийстве свидетеля по делу Вороненкова — Владимира Бороха. Он погиб в ходе перестрелки в Харькове.

Вороненкова убили в марте 2017 года в Киеве. Следствием установлено, что в него стрелял бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов, который был в сговоре с пятью украинцами, в том числе Лосем. После нападения Паршова застрелил охранник Вороненкова. В феврале СМИ сообщали о похищении одного из фигурантов — Юрия Василенко.

В России против Вороненкова было возбуждено дело о мошенничестве и фальсификации единого государственного реестра юридических лиц из-за хищения здания, принадлежащего ООО «ТОМА». В октябре прошлого года дело прекратили в связи со смертью фигуранта.