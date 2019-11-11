СМИ: Чечня стала лидером по выполнению KPI для глав субъектов

Чечня стала лидером по выполнению показателей эффективности для региональных администраций, которые весной ввел Кремль, сообщили источники РБК, «Коммерсанта» и «Ведомостей». Они включают в себя доверие главам субъектов, президенту и уровень протестных настроений.

О результатах закрытого опроса ФОМ сотрудники внутриполитического блока администрации президента объявили вице-губернаторам на ежегодном семинаре в подмосковном санатории «Сенеж». Высокий совокупный KPI также набрали Тульская и Курская области и Башкирия

Самый большой рейтинг у губернатора – в Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Курской областях. Меньше всего доверяют главам Архангельской области (Игорь Орлов, -60%) и Иркутской области (Сергей Левченко, -27%). Плохие показатели также обнаружили главы республики Коми и Еврейской автономной области.

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В Хабаровском крае, где ЛДПР выиграла на губернаторских и парламентских выборах, у президента Владимира Путина самый низкий рейтинг — 48%, в Бурятии — 49%. На семинаре при этом отметили, что у самого хабаровского губернатора Сергея Фургала сравнительно высокий рейтинг. В регионах-лидерах доверие президенту доходило до 95%.

Сотрудники Кремля также отметили, что быстро отслеживали негатив в соцсетях администрации глав Петербурга и Башкирии, а губернаторы Забайкалья и Челябинской области проявили свое «человеческое лицо»: в марте Александр Осипов прослезился после вопроса многодетной матери на его прямой линии, а Алексей Текслер во время кампании отклонялся от маршрута, чтобы посетить объекты, на которые жаловались жители.