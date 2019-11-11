Бывшего ректора Дальневосточного университета приговорили к семи годам колонии по делу о растрате

Тихоокеанский военный суд приговорил бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам лишения свободы по делу о растрате, сообщает PrimaMedia.

Иванцу также назначили штраф в размере 550 тысяч рублей. Помимо этого, его лишат звания полковника и права занимать официальные должности сроком на два года.

Суд также постановил арестовать Иванца до вступления приговора в законную силу. До этого он находился под домашним арестом. Ему решили зачесть срок нахождения под стражей и под домашним арестом. Защита намерена обжаловать приговор.

По делу также проходили проректоры ДВФУ Виктором Атаманюк, Алексей Цхе и Игорь Сиротин, а также директор ООО «Винтегра проекты» (переименовано в «Современный университет») Сергей Карлявин и руководитель компаний «Отраслевые Порталы» и «ВП Групп» Никита Смуров. Их приговорили к срокам от двух лет условно до четырех лет реального лишения свободы и штрафам от 200 до 300 тысяч рублей.

Иванца отстранили от должности в 2016 году. Следствие считает, что ДВФУ и ООО «Современный университет» в 2011 году заключили контракт на создание информационно-технической системы для вуза на сумму около 650 млн рублей. Один из этапов работ фактически не был выполнен, в результате ДВФУ был нанесен ущерб примерно в 20 млн рублей.