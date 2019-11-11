В Бийске Алтайского края ввели режим ЧС из-за завалов мусора на улицах

В Алтайском крае администрация Бийска ввела режим ЧС из-за скопления мусора на улицах — региональный мусорный оператор не справляется с его вывозом, сообщает местная газета «Бийский рабочий». «Представляете, какой запах стоит тут! У нас дети перестали во дворе играть», — рассказали жители дома рядом со свалкой у школы №40.

Компания не может договориться о ценах с мусорным полигоном из-за разного коэффициента сжатия доходов, иск рассматривается в краевом арбитражном суде. До конца разбирательства полигон принимает от них только 20 мусоровозов в день вместо прежних 40: по оценкам управляющих компаний, им удается вывозить две трети от всех отходов.

«То, что полигон ввел ограничения, по мнению администрации не является объективной причиной для невывоза мусора», — заявила первый заместитель главы города Ирина Ломоносова. «Мы сейчас за счет бюджета города будем разгребать эти завалы, а потом выставлять счета хозяйствующим субъектам», — уточнили в пресс-службе администрации. В краевом Минстрое называли ответственными за ситуацию именно муниципалитет, а не оператора: свалки находятся на их территории.