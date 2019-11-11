Открывшего стрельбу в московском метро полицейского обвинили во взятке. Ранее он говорил о провокации со стороны коллег

Полицейскому Алексею Смирнову, устроившему стрельбу на станции московского метро «Рязанский проспект», предъявили обвинение в мелкой взятке (ч. 1 ст. 291.2 УК). Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Михаил Корчагин.

18 сентября Смирнов открыл в метро стрельбу по двум сотрудникам отдела собственной безопасности УВД. В результате произошедшего погиб полицейский Максим Веялкин, его напарник Алексей Лимонов был ранен. По словам защитника, они пытались задержать Смирнова, подозревая его в вымогательстве у мигранта взятки размером в 2 тысячи рублей. Смирнов был арестован по обвинению в покушении на жизнь сотрудников полиции.

Ранее он говорил, что сотрудники управления собственной безопасности готовили против него провокацию и хотели спровоцировать дачу взятки. Он утверждал, что открыл стрельбу по коллегам в результате эмоционального всплеска. При этом источники «Коммерсанта» рассказывали, что Смирнова подозревают в получении двух взяток от мигрантов.

Другой защитник Смирнова Александр Самухов отметил, что адвокаты настаивают на проведении психолого-психиатрической экспертизы. По его словам, следствие отказало в приобщении к делу информации о наличии у полицейского травм головы.