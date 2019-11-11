ВЦИОМ: сторонников и противников электронного голосования оказалось поровну

Введение электронного голосования на выборах по всей стране одобряют 49% россиян, против выступили 46%, следует из результатов опросов ВЦИОМ. В сентябре в качестве эксперимента его проводили в Москве: из-за нескольких сбоев система была недоступна около трех часов.

На ближайших выборах 57% опрошенных предпочли бы голосование с помощью бюллетеней, а онлайн-голосование — только 25%. Половина опрошенных также заявила, что нововведение не повлияет на прозрачность голосования и доверие к результатам — об этом заявили 42% и 51% соответственно.

Поддержка нововведения коррелирует с возрастом, настаивают во ВЦИОМ: среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет одобряют нововведение 71%, а в возрасте от 25 до 34 лет — 52%, тогда как больше всего против выступают те, кто практически не пользуется интернетом (56%), и люди старше 60 лет (52%). При этом социологи не публикуют подробных результатов по этим группам, а молодежь в среднем больше говорила о негативном влиянии онлайн-голосования на доверие к выборам (26% и 24% при среднем результате в 20%).

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На выборах в Мосгордуму 8 сентября эксперимент применили на трех избирательных участках, всего с помощью сайта mos.ru проголосовали около 10 тысяч человек. Роман Юнеман, уступивший в 30-м округе с разницей в 74 голоса кандидату, поддержанному «Единой Россией», связывал поражение именно со сбоем в системе. Несмотря на это, суд отказался отменить результаты по его иску.