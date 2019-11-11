В бурятской части на границе с Китаем нашли мертвым контрактника

В Бурятии в воинской части, дислоцированной под городом Кяхта на границе с Китаем, нашли мертвым рядового-контрактника, сообщили «Байкал-Daily» в СК по Кяхтинскому гарнизону. Он покончил с собой — следов насилия на теле не обнаружили, отметили в ведомстве.

Утром его обнаружил сослуживец, рассказал источник местного издания «Аригус»: «Утром он зашел в комнату к погибшему Д., тот уже был мертв». 20-летний погибший был уроженцем республики, в Кяхте он жил в казарме, а не снимал жилье, отметил собеседник портала.

В Кяхте находится 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. В апреле прошлого года во время учений контрактник застрелил там 20-летнего срочника Александра Соколова из Новосибирска — по версии следствия, случайно, — а в прошлом сентябре тело покончившего с собой срочника Вадима Седунова из Улан-Удэ нашли в казарме спустя четыре дня после смерти. В прошлом году гарнизонный суд также неоднократно рассматривал дела офицеров части за избиение подчиненных.