В Краснодаре сотрудники ДПС задержали адвоката, выбив стекла в машине. До этого она подавала жалобы на полицейских

В Краснодаре полицейские подрезали автомобиль адвоката Алены Миргородской, когда она ехала на работу. Они выбили водительское стекло и задержали девушку, обвинив ее в нарушении правил дорожного движения и неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщил «Новой газете» ее адвокат Дмитрий Мишин.

«В Краснодаре, на оживленной улице Дзержинского адвоката Алену Миргородскую подрезала машина ДПС, выбили стекло водительское, вытащили, надели наручники», —рассказал он.

Полицейские разбили водительское стекло после того, как Миргородская предъявила им свои документы через окно автомобиля. Однако сотрудников дорожно-патрульной службы это не устроило. По словам защитника Миргородской, ее обвинили в том, что якобы за пять километров до остановки девушка выехала на встречную полосу. Однако видео или иные доказательства полицейские отказались предъявлять, сославшись на «технические причины».

«Осколки полетели мне в ботинки, на меня, я вся из-за этого изранена. Они выломали окно, засунули руку, открыли замок, открыли дверь, вытащили меня силой, обе руки заломали, положили меня на машину и начали надевать наручники.[…] Мне стало плохо с сердцем»,

— рассказала сама Алена Миргородская изданию «Свободные медиа».

Мишин не исключает, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью Миргородской. По его словам, она сейчас защищает клиентов, в деле которых фигурируют и сотрудники ДПС. Эту же информацию подтверждает и ее коллега Михаил Беньяш, рассказавший, что адвокат подавала большое количество жалоб на действия сотрудников полиции.

«У нас есть совместное уголовное дело, по которому она писала много жалоб на полицейских. В том числе они касались фальсификаций, произведенных в уголовном деле. О том, что просто выбивали у подзащитного признания с адвокатом по назначению. […] Возможно, полицейским это было неприятно», — сообщил он «Новой газете».

Полицейские заявили корреспонденту «Свободные медиа», что целый квартал ехали за Миргородской и требовали в громкоговоритель остановиться. Они отметили, что исчерпали все способы повлиять на Миргородскую и пожаловались, что она прищемила им палец, поэтому они и разбили стекло ее машины. Некоторые очевидцы, отмечает издание, уловили запах алкоголя от одного из задержавших Миргородскую.

Сама Миргородская утверждает, что даже не проезжала в месте предполагаемого выезда на встречную полосу. При этом она отметила, что полицейские нелегально выявляли правонарушения, так как находились без опознавательных знаков.