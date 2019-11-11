В Стамбуле нашли мертвым сооснователя сирийских «Белых касок»

В Стамбуле нашли мертвым бывшего британского офицера Джеймса Ле Мезюрье, основавшего в 2013 году движения «Сирийская гражданская оборона», известного как «Белые каски» — его волонтеры фиксируют нарушения прав человека и оказывают медпомощь пострадавшим в ходе боевых действий в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Тело нашли утром рядом с его домом в центральном районе Бейоглу европейской части города, по словам сотрудника британского посольства, обстоятельства смерти еще точно не установлены. Его коллеги считают, что он выпал с балкона квартиры, добавляет The Independent. Мезюрье был главой Mayday Rescue, которая помогала с финансированием «Белых касок» и занималась обучением их волонтеров.

В ноябре представитель российского МИДа Россия Захарова, вновь говоря о якобы готовящейся «Белыми касками» провокации в Сирии, назвала его бывшим агентом британской разведки MI6 «замеченным по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток», «чьи связи с террористами были зафиксированы еще во времена войны в Косово». Россия неоднократно утверждала, что видео с жертвами химатак в Сирии были постановочными. The Guardian ранее замечала, что большую часть карьеры Мезюрье служил в армии и около года работал в разведке во время миротворческой операции в 1999 году.