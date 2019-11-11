«От обложки до последней странички, без объяснения причин»: СК полностью засекретил материалы дела Ивана Голунова

Следствие полностью засекретило материалы расследования в отношении полицейских, задерживавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Сергей Бадамшин после заседания, где рассматривалась жалоба на бездействие следователей по делу журналиста.

В суде следователь выступил против ходатайства защиты предоставить материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий, заявив, что все материалы засекречены.

«Засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин. Я впервые сталкиваюсь с таким цинизмом. СК говорит — не вашего ума дело, мы сами разберемся, а за пять месяцев никто не привлечен», — рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Следующее заседание по жалобе защиты Голунова назначено на 18 ноября.

Напомним, корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Голунов рассказывал, что наркотики ему подбросили полицейские.

После этого президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции. Нескольких полицейских из УВД по ЗАО отстранили от работы, а в июле — уволили из органов внутренних дел.

По итогам проверки информации о том, что расследовавшие дело Голунова сотрудники правоохранительных органов совершили преступление, СК не стал возбуждать уголовное дело, а с сентября ведомство вообще перестало интересоваться расследованием, отмечал Бадамшин. В итоге защита журналиста обратилась в суд с жалобой на следствие.