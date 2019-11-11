Убившего бывшую студентку доцента СПбГУ отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 8 января доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

В ходе заседания Соколов, который долго не мог справиться с рыданиями, сообщил, что раскаивается в случившемся и считает ходатайство следствия о его аресте справедливым. Он рассказал, что встречался с убитой девушкой на протяжение пяти лет, а в августе объявил о том, что собирается на ней жениться.

«Мы любили друг друга очень сильно и планировали, что поженимся. Но в последнее время стало происходить что-то странное. При упоминании моих детей она стала беситься. Я ее в этот день встретил с цветами и шампанским, а как только я упомянул моих детей. [...] Такого потока агрессии в свой адрес не видел», — ответил он на вопрос судьи о причинах случившегося.

Фото: Серафим Романов/ «Новая газета»

Адвокат Александр Почуев просил отправить Соколова под домашний арест, напомнив, что он написал явку с повинной. Он отметил, что доцент не является социально опасным и маловероятно, что в свои 63 года попытается воспрепятствовать следствию. Защитник также добавил, что считает негуманным держать Соколова на тюремной баланде и в окружении рецидивистов.

Прокуратура настаивала на аресте, так как по мнению обвинителя, квартира доцента является местом преступления, где еще будут проводиться следственные действия.

«Очевидно, что эта история двух влюбленных, между которыми что-то произошло. Один из них — мученик, а другому предстоит пройти через жернова правосудия и страдать в этом мире. Мы считаем, что 63-летнего старца, столь уважаемого в обществе, кидать на нары негуманно. У него даже нет с собой очков, чтобы читать документы по делу», — прокомментировал решение суда адвокат Соколова.

9 ноября преподавателя исторического факультета СПбГУ Олега Соколова достали из воды рядом с набережной реки Мойки, в его рюкзаке нашли пакет с двумя женскими руками и пистолет. Во время обысков в квартире Соколова обнаружили расчлененный труп женщины. Ею оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко.

Соколов рассказал правоохранителям, что с девушкой его связывали неформальные отношения, а накануне убийства между ними произошла ссора. По данным СМИ, после убийства девушки доцент планировал надеть костюм Наполеона и покончить с собой в Петропавловской крепости на глазах у туристов. В СПбГУ сообщили, что расторгают договорные отношения с преподавателем.