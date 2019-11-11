Родственники Асада приобрели 19 апартаментов в «Москва-сити» на 40 миллионов долларов

Родственники президента Сирии Башара Асада купили 19 апартаментов в элитном районе «Москва-сити», их общая стоимость составила порядка 40 миллионов долларов. О новых приобретениях членов семьи сирийского лидера рассказала газета Financial Times со ссылкой на результаты расследования антикоррупционной организации Global Witness.

По данным организации, большую часть квартир приобрел двоюродный брат Асада — Хафиз Махлуф, который является руководителем дамасского отделения Главного управления безопасности. Он выбрал апартаменты в комплексе небоскребов «Город столиц».

Владельцем еще двух жилых помещений стала супруга другого представителя семейства, крупного бизнесмена Рами Махлуфа. Среди собственников апартаментов еще три представителя семьи Махлуф. Все они приобрели недвижимость в основном с помощью офшорных ливанских компаний в период с 2013 по 2016 год.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил ТАСС, что не знает о приобретениях родственников Асада. «В России свободный рынок, очень много как граждан России, так и иностранцев покупают здесь объекты недвижимости» — отметил он.

В докладе Global Witness утверждается, что таким образом сирийский режим использует Москву для вывода из страны своих накоплений. Это стало актуальным для родственников Асада после того, как страны Запада ввели против них санкции.