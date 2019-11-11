ФБК нашел у бывшей жены прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании, не отраженную в декларациях

Компания бывшей жены прокурора Москвы Дениса Попова во времена их брака построила в Черногории многоквартирный комплекс в Которской бухте и коттеджи в горнолыжном курорте Колашин, а также купила квартиру в Испании, утверждает Фонд борьбы с коррупцией. Однако в декларациях чиновника они не были отражены.

Попов работал в управлениях надзорного ведомства с 2001 года, до назначения прокурором Москвы в сентябре он также возглавлял прокуратуру Хакасии и Дагестана. После занятия поста он потребовал взыскать с ФБК 5 млн рублей в пользу Росгвардии за летние митинги. Точная дата его развода с супругой Ириной неизвестна: супруга указывалась в отчетах Попова, когда он возглавлял прокуратуру ЦАО Москвы, однако в первой его декларации в статусе первого заместителя прокурора Тульской области от 2012 года ее уже не было.

Черногорскую фирму Mont Baiser Ирина Попова учредила в 2009 году, а в новости на русскоязычном сайте компании от ноября 2011 года были объявления об обоих объектах. Все квартиры в бухте по-прежнему принадлежат фирме: дети Поповых публиковали фотографии оттуда в соцсетях, а в интернете ФБК обнаружил предложения об их краткосрочной аренде. Все имущество компании в финансовых отчетах оценивалось в 3 млн евро.

В 2010 году полная тезка Поповой также купила квартиру в испанском курорте Марбелье за 645 тысяч евро, следует из данных госреестра. ФБК настаивает, что Попова выкладывала фотографии на фоне дома в соцсети. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после публикации расследования ФБК заявил, что проверка контрольного управления администрации президента перед назначением Попова не нашла «никаких нарушений» коррупционного законодательства.

Помимо этого, ФБК обнаружил в данных Росреестра, что Ирине Поповой принадлежит база отдыха в Астраханской области площадью в полтора гектара. Хотя земли были приобретены уже после развода, в 2013 году, на сайте комплекса размещена фотография похожего на Попова мужчины с уловом в руках. По данным госреестра, 79-летняя мать прокурора, жена члена президиума Верховного суда Геннадия Попова, также владеет дачей с бассейном на Рублевке, утверждает ФБК.