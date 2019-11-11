Министр обороны Украины поддержал отмену обязательной службы в армии

Обязательную службу в армии стоит отменить, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала «ТСН.Тиждень».

«Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель – отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии», — рассказал он.

Загороднюк добавил, что вооруженные силы необходимо формировать по современным стандартам, в том числе, ориентируясь на опыт военных НАТО. Министр обороны подчеркнул, что будет добиваться создания подготовленной и оснащенной современной техникой профессиональной армии. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.

Андрея Загороднюка утвердили на должность министра обороны в августе. До Майдана и начала войны на Донбассе он работал на управленческих должностях в горнодобывающей промышленности, а потом стал военным волонтером и руководителем Проектного офиса Минобороны.

В Украине действует обязательный призыв в армию: с 1 октября в стране стартовала осенняя призывная кампания. К службе планируют привлечь более 15 тысяч новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет.