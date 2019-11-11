Компания мэрии Москвы выкупила здания Минэкономразвития на Триумфальной площади

Принадлежащая департаменту имущества Москвы компания «МежРегионРазвитие» на аукционе купила пять зданий Министерства экономического развития на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Об этом говорится в протоколах аукциона на сайте Сбербанк-АСТ.

Почти 30 тысяч квадратных метров на Триумфальной площади оценили в 2,78 миллиарда рублей (3,33 млрд с НДС), в итоге цена объекта поднялась всего на 30 миллионов (3,37 млрд рублей с НДС). Здания продавала госкомпания «Дом.РФ», которой они принадлежали с 1 июля — после начавшегося весной переезда министерства в высотку «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити».

Невысокую стоимость собеседники «Коммерсанта» связывали с тем, что реализуются не все здания, а только 80%. По данным «Ведомостей», туда переедет офис компании «Мосинжпроект», которая занимается проектированием и строительством ключевых транспортных проектов мэрии – метро, дорог, пересадочных узлов. Текущий портфель заказов компании составляет около 1,5 триллионов рублей.