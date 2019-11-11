В Мосгордуме раскритиковали комиссию по этике ВШЭ, предложившую Гасану Гусейнову извиниться за пост о русском языке

Депутат Московской городской думы Евгений Бунимович раскритиковал комиссию по этике Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ) за ответ профессору Гасану Гусейнову. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» с заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям.

На заседании депутаты обсуждали соблюдение законодательства о государственном языке России в Москве. Мероприятие затронуло проблемы языка в медиа, который некоторые докладчики назвали «враждебным», заимствований и обсценной лексики.

«Весь скандал, связанный с Гасаном Гусейновым, говорит о том, что [русский язык] очень опасная сфера. Тут надо быть осторожным, чтобы рядом с научными дискуссиями не появились откровенный шовинизм, откровенное хамство и откровенный фашизм. Нужно искать границы в нормальной научной дискуссии, а не в том тексте, который написала комиссия по этике, где к каждой строчке есть большие вопросы, в том числе и с точки зрения русского языка», — заявил Бунимович во время заседания.

Кроме того, депутат заявил о нехватке экспертов в сфере лингвистики. В качестве примера он привел экспертизу по делу студента ВШЭ Егора Жукова, которую назвал «недоброкачественной».

Напомним, что в конце октября профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, доктор филологии Гасан Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост с критикой русского языка, который используется в публичном пространстве. В посте Гусейнов использовал такие эпитеты, как «убогий» и «клоачный». За день публикация набрала больше тысячи комментариев, а высказывание профессора процитировали многие СМИ.

В прошлую пятницу комиссия по академической этике Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) рекомендовала Гасану Гусейнову извиниться за высказывание о русском языке. В комиссии публикацию расценили как «сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета». Гусейнов отказался следовать рекомендациям комиссии, заявив, что все объяснения по поводу поста уже дал.

Пост Гасана Гусейнова удалила администрация фэйсбука из-за нарушений правил сообщества. В поддержку профессора высказались в том числе писатель и журналист Дмитрий Быков, библеист, доктор филологических наук Андрей Десницкий и профессор факультета антропологии Европейского университета Сергей Абашин. Кроме того, заявления опубликовали правозащитные объединения литераторов, журналистов и блогеров Ассоциация «Свободное Слово» и «ПЭН-Москва».