Трое фигурантов дела «Сети», рассказавших о пытках, объявили голодовку

Фигуранты дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин объявили голодовку с требованием начать проверку по их заявлениям о пытках, которым они подвергались во время следствия.

«Все наши показания ложные и были даны не просто из-за угроз и давления, а из-за того, что ты чувствуешь, как будто с тебя снимают кожу заживо. Я считаю, что это необходимо. Это единственный способ, которым мы можем доказать нашу невиновность», — заявил Сагынбаев в пензенском суде, где сейчас рассматривается дело «Сети».

Как сообщает «7х7», фигуранты дела требуют инициировать прокурорскую проверку: опросить свидетелей, запросить записи с камеры видеонаблюдения и провести медицинскую экспертизу.

17 октября 2017 года в Пензе были задержаны анархисты Илья Шакурский и Василий Куксов, рассказавшие впоследствии о жестоком избиении с применением электрошокера со стороны сотрудников ФСБ. Их обвинили в создании сообщества, якобы готовившего теракты к президентским выборам и Чемпионату мира по футболу 2018 года.

К июлю прошлого года в Пензе и Петербурге по этому делу арестовали еще девятерых активистов. О пытках, помимо Шакурского и Куксова, рассказывали четверо обвиняемых, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Виктор Филинков и Игорь Шишкин, а также покинувший страну свидетель Илья Капустин. В январе пошедшего на сделку со следствием Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии.