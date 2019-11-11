«Лаборатория Касперского» подозревает школьников в DDoS-атаках на электронные дневники

Больше половины DDoS-атак в сентябре устроили школьники, уверены в «Лаборатории Касперского», которая специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным компании, в третьем квартале количество DDoS-атак увеличилось примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Пиком стал сентябрь: в этом месяце произошло больше всего атак. При этом 60% из них были направлены на ресурсы, так или иначе связанные с учебой. Проблемы появились у электронных дневников и официальных сайтов образовательных учреждений.

«Лаборатория Касперского» объяснила это тем, что молодежь вернулась к школьным занятиям и сразу же начала устраивать атаки «из хулиганских побуждений». Также отмечается, DDoS-атаки на образовательные ресурсы распространены в России больше, чем в других странах.

В компании заявили, что сразу определили «DDoS-дилетантов», ведь в начале осени все атаки не отличались особой сложностью. «В третьем квартале 2019 года мы впервые за все прошедшие месяцы этого года не наблюдали явного роста «умных» атак, а скорее наоборот – видели падение их общего количества», — рассказали специалисты.

В начале учебного года «Лаборатория Касперского» предупреждала школьников об опасности пиратских версий учебников и рекомендовала не скачивать готовые рефераты, так как вместе с ними есть риск загрузить на свой компьютер вирусы.