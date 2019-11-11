Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о клевете на Алишера Усманова

Тверской суд Москвы заочно арестовал журналиста информационного агентства «Росбалт» Александра Шварева по делу клевете на бизнесмена Алишера Усманова и о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева 50 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

О заочном аресте Шварева ходатайствовало следствие из-за тяжести обвинения в вымогательстве. Следователь заявил, что журналист скрылся, и отметил, что ему может грозить до 15 лет колонии.

Защита планирует обжаловать решение суда. Адвокат Игорь Бушманов заявил о необоснованности заочного ареста Шварева и недостоверности данных следствия. По его словам, журналист отрицает вину, не скрывается и находится на лечении в Риге. Защита заявила об отсутствии в действиях Шварева состава преступления и его готовности доказывать свою непричастность.

Ранее адвокат Владимир Жеребенков уточнил Интерфаксу, что журналиста обвиняют в вымогательстве 3,3 млн рублей у Ракишева. По версии следствия, Шварев якобы угрожал предпринимателю распространением ложных, дискредитирующих и позорящих сведений. Следствие также считает, что журналист распространил заведомо ложные сведения о бизнесмене Алишере Усманове, порочащие его честь и достоинство, а также подрывающие его репутацию.

В апреле в редакции «Росбалта» и дома у Шварева прошли обыски, которые связывали с расследованием дела о клевете на Усманова. Силовики изъяли три системных блока с информацией по делу криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова). В декабре прошлого года суд постановил удалить три статьи на сайте Russian Criminal, в которых утверждалось, что Усманов связан с делом криминального авторитета.

Главред «Росбалта» Николай Ульянов заявлял, что агентство не публиковало данных, которые послужили поводом для заявления Усманова. По его словам, информация была размещена на других ресурсах, и правоохранительные органы знают об этом. Ульянов подчеркнул, что силовиков заинтересовали публикации Шварева по «делу Шакро», в которых упоминалась фамилия депутата Госдумы Андрея Скоча.