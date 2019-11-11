Петра Верзилова впервые опросили в полиции по поводу его отравления. Инцидент произошел больше года назад

Издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова опросили в полиции в рамках доследственной проверки по поводу его отравления в сентябре прошлого года. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Закончил опрос в МВД по попытке смертельно отравить меня в сентябре 2018 - прошло больше года и органы впервые поинтересовались а кого же это я считаю виновным в попытке убить меня (ну очень неспешные и расслабленные ребята). Рассказал кого считаю причастным и виновным: pic.twitter.com/LRjC69NiX8 — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) November 11, 2019

Верзилов опубликовал материалы опроса. Он связал свое отравление с акцией, проведенной участниками Pussy Riot во время финала Чемпионата мира по футболу 15 июля прошлого года. Верзилов считает, что его отравили, когда он был в Басманном суде, и это сделали сотрудники спецслужб.

«На основании изученных нами материалов и цепи событий 11 сентября, можно заключить, что это произошло исключительно в помещении Басманного суда. Там слишком много людей, это полностью контролируемое для спецслужб учреждение с точки зрения безопасности и камер видеонаблюдения, и поэтому совершенно очевидно, что им было удобно выбрать именно такое место для отравления», — заявил он «Новой газете».

Напомним, в октябре заместитель Басманного межрайонного прокурора Владимир Дептицкий поручил полиции провести повторную проверку из-за отравления Верзилова. В постановлении об отмене отказа в возбуждении дела говорилось, что проверка по заявлению о преступлении не была проведена надлежащим образом: Верзилова не допросили, а к материалам не приобщили справки из медицинского учреждения по факту его возможного отравления.

Издатель «Медиазоны» попал в реанимацию в сентябре прошлого года. Его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина отмечала, что у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика.

Верзилов лечился в берлинской клинике. Немецкие врачи не смогли установить вещество, которым его отравили, но говорили, что считают причиной произошедшего антихолинергический синдром, вызванный приемом медикаментов. Сам Верзилов уже тогда обвинил российские спецслужбы в своем отравлении.