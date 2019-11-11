В Петербурге полиция второй раз за два дня пришла на феминистский фестиваль «Ребра Евы»

Сотрудники полиции второй день подряд пришли в театральное пространство «Скороход», где проходит международный фестиваль феминистского искусства «Ребра Евы». Об этом «Фонтанке» сообщила его соосновательница Леда Гарина.

По ее словам, полицейские заявили, что будут контролировать, присутствуют ли на мероприятии несовершеннолетние. «[Правоохранители сказали], если мы будем вызывать правозащитниц, полиция вызовет людей в масках, нас построят по стенке, а потом найдут способ нас закрыть», — рассказала Гагарина.

Накануне силовики пришли по жалобе активиста Тимура Булатова. «Полицейские вызвали представителей дирекции площадки, выдали предписание проверять документы у посетителей и предупредили, что будут каждый день приходить», — рассказала соосновательница фестиваля.

Она добавила, что организаторы мероприятия опасаются провокаций: «Реально будем контролировать паспорта у всех входящих. Но это очень печально. Потому что дети сталкиваются с сексуальным насилием и тем, что их не содержат отцы, гораздо раньше, чем им исполняется 18 лет, а говорить об этом им нельзя».

Фестиваль «Ребра Евы» проходит в Петербурге с 10 по 17 ноября. По словам организаторов, это мероприятие посвящено театру, кино и перфомансу, «где каждая работа рассказывает о том, о чем нас учили молчать».