Из онкоцентра имени Блохина уволились девять врачей после конфликта

Девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина уволились по собственному желанию после конфликта в медучреждении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Сотрудники ушли из двух отделений — химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. «Других уволившихся не было и не планируется», — заявили в центре.

На место ушедших врачей приняли троих штатных сотрудников, еще шестеро врачей работают на новом месте как совместители и двое — в процессе оформления.

В конце сентября врачи НМИЦ опубликовали обращение с требованием отстранить новое руководство института и заявили, что в противном случае 26 сотрудников могут уволиться. Руководство онкоцентра отвергало претензии врачей.

3 октября директор НМИЦ Ивану Стилиди подписал четыре заявления об увольнении. Позже он заявил, что более 30 сотрудников НМИЦ могут сократить из-за финансовых проблем учреждения, отметив, что произошедших увольнений не планировал и просил сотрудников остаться.

Комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения директора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Светланы Варфоломеевой, при этом она выявила серьезные нарушения в его работе. Министерство утверждало, что, в частности, до середины этого года детей в НИИ лечили по инновационным протоколам, неэффективность которых доказана.