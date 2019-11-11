Арестованного по делу о взятках экс-главу ЦСКА обвинили в попытке побега

Против бывшего главы ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по делу о взятках на 23,5 млн рублей, возбудили уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК). Об этом заявил следователь на заседании по продлению Барышеву меры пресечения, передает ТАСС.

Экс-глава ЦСКА совершил попытку побега 30 октября. По словам следователя, он хотел оказать давление на свидетелей и покинуть Россию в случае привлечения его к уголовной ответственности. Суд продлил арест Барышеву до 16 февраля.

Защитники бывшего начальника клуба рассказали, что ему инкриминируют попытку побега из здания Главного военно-следственного управления Следственного комитета. «Он пробежал по коридору, добежал до лестницы и остановился, однако никакого побега он совершать не собирался, это просто глупо», — заявил адвокат.

Барышева задержали в ноябре прошлого года. Следствие считает, что он получил деньги за содействие заключению клубом контрактов на поставку товаров и услуг к Всемирным военным играм в Сочи в 2017 году. Барышев не признал своей вины и заявил, что он «стал жертвой оговора».