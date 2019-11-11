Суд в Петербурге отказался лишать родительских прав женщину с ВИЧ, кормившую ребенка грудью

Московский районный суд Петербурга отказался лишать родительских прав женщину с ВИЧ, которая кормила своего новорожденного ребенка грудью. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Кривонос.

«В сентябре состоялось решение суда о передаче ребенка отцу. Сегодня Московский районный суд уже в другом составе суда вынес решение об отказе в лишении родительских прав моей доверительнице», — рассказала она.

По словам адвоката, сначала женщина отказывалась от лечения, но сейчас она проходит все необходимые процедуры. «Она, скорее, стала жертвой ВИЧ-диссидентов, сама она никакой пропагандой отказа от лечения не занималась. Но мальчик, который появился на свет в мае, родился здоровым», — уточнила Кривонос.

Органы опеки начали требовать лишить женщину родительский прав после того, как она покормила ребенка грудью. Против нее в августе возбудили уголовное дело о заражении ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК). Она не признала вину, потому что, по словам защитника, не хотела заразить ребенка. Расследование дела продолжается.