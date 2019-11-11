СК задержал двух человек по делу об угрозах судье Мосгорсуда

Следственный комитет возбудил дело об угрозах убийством судье Мосгорсуда (ч.1 ст. 296 УК) и публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст.280 УК), сообщается на сайте ведомства.

По делу задержаны два человека — Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Имя судьи, в чей адрес поступали угрозы, не называется. Также не сообщается о том, в чем именно они заключались.

Задержанным планируют предъявить обвинение в ближайшее время. После этого следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.