Суд в Кувейте приговорил россиянку к 15 годам лишения свободы по делу о растрате

Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта. Об этом сообщает РИА Новости.

Лазарева должна вернуть 719 кувейтских динаров (примерно 2,4 млн долларов) и выплатить штраф 2,138 миллиона кувейтских динаров (более 7 млн долларов) вместе с другим обвиняемым до делу. Помимо этого, ее обязали выполнять «каторжные работы».

Защита Лазаревой планирует обжаловать решение суда. Президента Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов заявил «Коммерсанту», что сейчас она находится в безопасном месте.

Марию Лазареву, исполнительного директора компании KGLI, поставляющей продовольствие американским военным в Кувейте, задержали в ноябре 2017 года. В 2018 году ее приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, вложенных им в инвестфонд под управлением KGLI, однако после апелляции с нее сняли обвинения. В мае Лазареву освободили под залог в 20 млн кувейтских динар (65,7 млн долларов).