Ушедший в отставку на фоне протестов президент Боливии улетел из страны

Объявивший накануне об отставке президент Боливии Эво Моралес покинул страну после того, как МИД Мексики одобрил его запрос о политическом убежище. «Сестры и братья, я вылетаю в Мексику. Благодарю правительство братского народа, которое предоставило мне убежище», — написал Моралес в твиттере.

Моралес обещал «вернуться с большей силой и энергией». По словам политика, ему «больно покидать страну по политическим причинам»: отставки президента потребовал командующий армией страны после трех недель протестов из-за его победы на выборах. В МИД Мексики уточнили, что решение предоставить убежище они приняли, после того как уже укрыли в своем посольстве в Ла-Пасе 20 высокопоставленных боливийских чиновников и депутатов.

За ним прибыл самолет мексиканского правительства, министр иностранных дел Мексики опубликовал фото Моралеса с борта. На пути в Боливию ему разрешили дозаправку в своей столице Лиме власти Перу, при этом о повторной дозаправке они не сообщали: самолет с ним сел в столице Парагвая Асунсьоне, это подтвердили местные журналисты. Аргентина накануне не дала его личному самолету вылететь — политик вынужденно сел в боливийском городе Чиморе.