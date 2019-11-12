Житель тюменской деревни пожаловался на избиение в отделе полиции. В МВД это отрицают

В Деревне Плешково Тюменской области местный житель Дмитрий Ковалев рассказал об избиении полицейскими в межмуниципальном отделе полиции «Ишимский». Следственный комитет по Тюменской области и прокуратура проводят проверку его заявления. В ГУ МВД заявили, что «оснований не доверять сотрудникам [полиции] у нас нет».

6 ноября сотрудники МВД приехали домой к мужчине и предложили проехать с ними в отделение. По пути Ковалев выяснил у сотрудников, что в деревне неизвестные украли окна, и его забрали с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

«За мной приехали сотрудники полиции Белобородов и оперуполномоченный по имени Денис. Я им отвечаю: "Я про эти окна ничего не знаю, только по слухам, которые ходят по деревне". Они мне сказали, что мне нужно пройти полиграф. Я прибор впервые в жизни видел, но прошел. Тогда они спрашивают, могу ли я узнать, кто это сделал. Я сказал, что не хочу знать никакой лишней информацией, "это ваша работа"», — вспомнил Ковалев в разговоре с «Новой газетой».

«В здании МВД в кабинете они посадили меня на стул, потом оперуполномоченный Денис подошел, захватил левой рукой мою голову, а правой — ударил и угрожает: "Дебил (нецензурная брань), тут за убийства рассказывают, а ты тут за какие-то окна. Если нужно будет, то родишь, кто украл!" И угрожая мне расправой, отпустил руку. Я ответил, что ничего делать не буду, все, что знаю, рассказал. Не оскорбил их ни одним словом! Но тем не менее они меня ударили, и ни за что! Типа не знаешь информации, получи по лицу!» — рассказал мужчина.

После произошедшего Дмитрий обратился в больницу с целью снять побои, но мужчину не приняли со ссылкой на нерабочее время. Ранее Ковалев уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов: он нашел на заброшенной даче железный вагончик и сдал в металлолом, распилив его. Полиция возбудила уголовное дело, но суд принял решение закрыть его за примирением сторон, поскольку Ковалев выплатил материальный ущерб хозяину дачи.

В УМВД по Тюменской области «Новой газете» заявили, что доверяют сотрудникам полиции, которые утверждают, что Коваленко не били. По словам представителя пресс-службы, позиция ведомства основана на сведениях, предоставленных сотрудниками отдела полиции «Ишимский» и их руководителями, а также на записях в журнале учета доставленных лиц. Служебную проверку по жалобе Ковалева в МВД не проводили. Представитель ведомства также не смог ответить на вопрос, оборудован ли отдел полиции «Ишимский» видеокамерами.

«Противоправных действий в отношении гражданина никто не совершал. Проверку в отношении него сотрудники полиции проводили в течение 20 минут. 6 ноября в 15:10 он был доставлен в отделение, в 15:30 отпущен. По выходу из отдела он написал жалобу в СК и прокуратуру, поэтому доследственную проверку проводит Следственный комитет, который примет окончательное решение. А мы выражаем свою официальную позицию применительно к этому: оснований не доверять сотрудникам, которые работают в межмуниципальном отделе "Ишимский", на данный момент, у нас нет», — сообщили в пресс-службе министерства.