В Тюмени задержали блогера Кунгурова за пост в ЖЖ о «русскоговорящей популяции»

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов накануне вечером задержали блогера Алексея Кунгурова для составления протокола о «возбуждении ненависти» в его январском посте в «Живом журнале», в котором он нелестно отозвался о «русскоговорящей популяции».

Кунгуров был задержан вместе со своей несовершеннолетней дочерью. Спустя четыре часа после задержания сотрудники полиции отпустили ребенка. Самого блогера оставили в ОВД на ночь, рассказала «Новой газете» его жена Асия Байшихина. Ленинский райсуд сегодня должен рассмотрел его административное дело, адвоката у блогера еще нет.

В 2016 году Алексея Кунгурова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения по статье «Оправдание терроризма» за опубликованные в «Живом журнале» рассуждения о российской спецоперации в Сирии. Он вышел на свободу в июне прошлого года.